Калининская АЭС продолжает ремонтную кампанию 2017 года на энергоблоке №2

19 августа для проведения планового среднего ремонта будет остановлен энергоблок №2 Калининской атомной станции. Планируемый срок ремонтных работ составляет 32 суток.

В числе ключевых операций значатся: перегрузка активной зоны, ремонт двух парогенераторов, трех каналов систем безопасности, капитальный ремонт цилиндра среднего давления и генератора. Помимо типового перечня регламентных операций на энергоблоке будут реализованы работы по монтажу системы контроля течей на верхнем блоке реактора, замене трубопроводов на продувке парогенераторов в реакторном отделении.

Проведение ремонта на энергоблоке обеспечит его безопасную и надежную эксплуатацию. Работы будут выполняться силами ремонтного и инженерно-технического персонала станции и представителей подрядных организаций. Особое внимание в период ремонта будет уделено вопросам охраны труда.

- Жизнь и здоровье человека – самые важные ценности. Те требования к безопасности, которые предъявляются на Калининской АЭС к собственным работникам, в полной мере относятся и к работникам подрядных организаций, и прикомандированному персоналу, - отметил директор КАЭС Виктор Игнатов.

Итогом ремонтной кампании должно стать получение лицензии на эксплуатацию энергоблока №2 КлнАЭС в продленном сроке. Напомним, что лицензию на продление срока эксплуатации уже получил энергоблок №1 Калининской АЭС. Она действует до 28 июня 2025 года.