Главе Осташковского района Михаилу Тузову вынесли приговор

17 августа 2017 года Осташковский городской суд вынес приговор главе Осташковского района Михаилу Тузову. Он осужден за превышение должностных полномочий при распоряжении денежными средствами на строительство теплотрассы с причинением ущерба ООО «Ремстройкомплекс» на сумму 250875 рублей, МП «Ремонтно-строительное предприятие» на сумму 412486,09 рублей, администрации МО «Городское поселение – г.Осташков» на сумму 1543 840,04 рублей.

Его приговорили в к трем годам 3 лет лишения свободы условно с лишением права занимать гражданские должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 2 (два) года.

По гражданским искам с Тузова взыскано в счет возмещения причиненного имущественного ущерба в пользу ООО «Ремстройкомплекс» 250 875 рублей, в пользу МП «Ремонтно-строительное предприятие» - 412 486,09 рублей, в пользу Администрации МО «Городское поселение – г.Осташков» - 1 543 840,04 рублей, сообщает Осташковский городской суд Тверской области

Это дело длилось с 2014 года. Следствием установлено, что с октября по декабрь 2014 года Тузов допустил многочисленные нарушения при строительстве теплотрассы в городе Осташкове Тверской области. Теплотрассу построили без проекта и необходимой для ее строительства технической документации, при этом теплотрасса незаконно была подключена к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города Осташкова, в связи с чем в школе установилась низкая температура, права учащихся были нарушены в части предоставления бесперебойного теплоснабжения в общеобразовательное учреждение.

31 октября 2015 года при предъявлении обвинения Тузов попытался скрыться, его задержали. На должность главы района Михаил Тузов был избран 8 сентября 2013 года.