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Главе Осташковского района Михаилу Тузову вынесли приговор

Главе Осташковского района Михаилу Тузову вынесли приговор - ТИА
18 Августа 2017 15:08
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17 августа 2017 года Осташковский городской суд вынес приговор главе Осташковского района Михаилу Тузову. Он осужден за превышение должностных полномочий при распоряжении денежными средствами на строительство теплотрассы с причинением ущерба ООО «Ремстройкомплекс» на сумму 250875 рублей, МП «Ремонтно-строительное предприятие» на сумму 412486,09 рублей, администрации МО «Городское поселение – г.Осташков» на сумму 1543 840,04 рублей.

Его приговорили в к трем годам 3 лет лишения свободы условно с лишением права занимать гражданские должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 2 (два) года.

По гражданским искам с Тузова  взыскано в счет возмещения причиненного имущественного ущерба в пользу ООО «Ремстройкомплекс» 250 875 рублей, в пользу МП «Ремонтно-строительное предприятие» - 412 486,09 рублей, в пользу Администрации МО «Городское поселение – г.Осташков» - 1 543 840,04 рублей, сообщает Осташковский городской суд Тверской области

Это дело длилось с 2014 года. Следствием установлено, что с октября по декабрь 2014 года Тузов допустил многочисленные нарушения при строительстве теплотрассы в городе Осташкове Тверской области. Теплотрассу построили без проекта и необходимой для ее строительства технической документации, при этом теплотрасса незаконно была подключена к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города Осташкова, в связи с чем в школе установилась низкая температура, права учащихся были нарушены в части предоставления бесперебойного теплоснабжения в общеобразовательное учреждение.

31 октября 2015 года при предъявлении обвинения Тузов попытался скрыться, его задержали. На должность главы района Михаил Тузов был избран 8 сентября 2013 года.

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Метки: глава осташковского района михаил тузов приговор
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Комментарии (2)

  • Varg 
    Проверку прошел.
    18.08.2017 15:53
    0 | 0

  • 1234@1234 
    Понятно,хищение больше 2 лямов -только условное наказание.Имейте в виду.
    18.08.2017 16:03
    0 | 0
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