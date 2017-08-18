В Твери руководство тверского негосударственного пенсионного фонда осудили за растрату

Прокуратура Центрального района Твери поддержало государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении трех жителей города Твери о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате).

Суд установил, что двое жителей Твери, занимавшие руководящие должности в Тверском негосударственном пенсионном фонде «Содружество», при пособничестве руководителя коммерческой организации, растратили имущество фонда.

Кроме того, подсудимые не исполнили финансовые обязательства перед гражданами и юридическими лицами - клиентами фонда. В результате чего фонду нанесен материальный ущерб в размере более 71 млн рублей, у него отозвана лицензия и он признан банкротом. Деньги выводились через подконтрольную коммерческую организацию.

Приговором Центрального районного суда Твери, с учётом позиции государственного обвинителя, руководителей фонда пригворили к 3 годам 6 месяцам и 5 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями сроком на 2 года.

Руководитель коммерческой организации приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Всем им определено отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.