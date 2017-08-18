В Тверской области закупили 39 новых школьных автобусов

18 августа 25 муниципальным образованиям Тверской области переданы ключи от 39 новых автобусов, которые 1 сентября выйдут на школьные маршруты региона. Средства на приобретение машин в объеме 68,7 млн рублей были выделены из областной казны.

С поступлением новой техники завершается важный этап в обновлении школьного автопарка Верхневолжья: теперь в нём не будет машин старше 10 лет.

На территории Тверской области работают 390 школьных автобусов, которые соответствуют всем требованиям ГОСТа, оборудованы системой ГЛОНАСС и тахографами. Они перевозят более 10 тысяч школьников ежедневно в 38 муниципальных образованиях Тверской области. Всего в регионе действуют 588 школьных маршрутов.