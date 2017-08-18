В Тверской области суд отменил регистрацию кандидата из-за судимости за совершение особо тяжкого преступления

Осташковский городской суд рассмотрел 4 дела, касающихся нарушения прав при регистрации кандидатов.

Суд обязал Территориальную избирательную комиссию Осташковского района Тверской области зарегистрировать в качестве кандидата в депутаты Осташковской городской Думы первого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Позднякова М.М., которому ранее в регистрации было отказано.

Суд также отменил регистрацию Батынина Д.В., зарегистрированного в качестве кандидата в депутаты Осташковской городской Думы первого созыва по одномондатному избирательному округу №2, поскольку он ранее был осужден к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления и с момента снятия судимости прошло менее 15 лет.

Отказано в удовлетворении административных исков о признании незаконной регистрации кандидата в депутаты Осташковской городской Думы первого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Симоненко М.А. и кандидата в депутаты Осташковской городской Думы первого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Размахова К.А.

Пресс-служба Осташковского городского суда Тверской области