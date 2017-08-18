Под Торжком пройдет открытый деревенский фестиваль «День варенья»

19 августа в деревне Галки Торжокского район для жителей и гостей Тверской области пройдёт второй открытый деревенский фестиваль «День варенья».

Организаторы праздника обещают заводные конкурсы, выставки рисунков, изделий народного творчества, музыкальные представления художественных коллективов, детские мастер-классы, а также презентацию «вкусного бренда» деревни Галки и многое другое:

- музыкальная площадка, на которой соберутся музыканты самых разных направлений (от фолка и народных песен до рэпа и хип-хопа),

- выставка картин известных тверских художников, и самое главное - мастер-класс по пастельной графике от художника Владимира Васильева,

- мастер-классы для детей: фехтование, аквагрим и др.,

- зажигательные танцы от театра "фламенко",

- ну и, конечно же, вкусные угощения: варенья, блины, пироги и плов.

Первый фестиваль варенья в деревне Галки был проведен в 2016 году. Гостей праздника удивляли самым разным вареньем: мятным, рябиновым, сиреневым, кабачковым, имбирным и многими другими. Также на поле возле главной сцены разместилась выставка картин Владимира Васильева. Для детей проводились мастер-классы по изготовлению букетов, бутоньерок, цветочным композициям и лепке.

В 2017 году будет не хуже, чем в прошлом. Начало мероприятия запланировано в 12:00.