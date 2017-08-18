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В пятницу в Твери перекроют часть ул. Новоторжской, троллейбусы прекратят работу

18 Августа 2017 14:38
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Вечером 18 августа начинаются работы по ремонту дорожного покрытия на участке улицы Советской - от Советской площади до Тверского проспекта. В связи с этим в вечернее время вводится ограничения движения общественного транспорта.

Так, 18 августа с 21:00 до 6 часов 19 августа для всех видов транспорта будет закрыт поворот налево на Советской площади – с улицы Советской на улицу Новоторжскую. Следует отметить, что для личного автотранспорта это направление движения и без того закрыто уже много лет – въезд на улицу Новоторжская перекрывает знак «Въезд запрещён».

Таким образом, ограничение коснётся только общественного транспорта. С 21 часа движение троллейбусов от Советской площади в сторону Пролетарского и Заволжского районов будет прекращено. В обратном направлении все находящиеся на маршруте машины выполнят рейсы в обычном режиме, после чего проследуют в парк. Утром 19 августа движение троллейбусов будет продолжено в нормальном режиме по графику выходного дня.

Что касается муниципальных автобусов, движение по маршрутам №5, 15, 31 и 41 с 21 часа будет перенесено на улицу Советская.

 

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Метки: ул. Новоторжская ограничение движения ремонт дорог в твери
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