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В Тверской области у грибника украли мотоцикл за 80 000 рублей

18 Августа 2017 12:42
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Мужчина рассказал, что в лесном массиве, когда он собирал грибы, неизвестные украли мотоцикл, который стоил 80 000 рублей.

Сотрудники полиции обследовали все улицы и автодороги, по которым мог двигаться злоумышленник. Спустя час полицейские обнаружили разыскиваемый мотоцикл. Подозреваемый попытался скрыться от полицейских, но был задержан. Им оказался 40-летний житель Ржевского района.

В  отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело статье  «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Мотоцикл изъяли и передали законному владельцу, сообщает УМВД России по Тверской области

 
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Метки: украли мотоцикл умвд кража
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Комментарии (3)

  • antiER 
    А почему подозреваемый украл? Он просто нашёл в лесу мотоцикл.
    18.08.2017 13:26
    2 | 0

    • BARBAdos 
      ))) таким макаром без проблем можно в городе себе тачку найти по душе, главное, чтобы ключи подошли...
      18.08.2017 14:16
      1 | 3

  • Kolyan 
    Пока владелец мотоцикла искал грибы, владелец грибов искал мотоциклы?! ;-)
    18.08.2017 14:02
    0 | 2
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