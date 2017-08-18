В Тверской области у грибника украли мотоцикл за 80 000 рублей

Мужчина рассказал, что в лесном массиве, когда он собирал грибы, неизвестные украли мотоцикл, который стоил 80 000 рублей.

Сотрудники полиции обследовали все улицы и автодороги, по которым мог двигаться злоумышленник. Спустя час полицейские обнаружили разыскиваемый мотоцикл. Подозреваемый попытался скрыться от полицейских, но был задержан. Им оказался 40-летний житель Ржевского района.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Мотоцикл изъяли и передали законному владельцу, сообщает УМВД России по Тверской области