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На Торжокском мясокомбинате выявлены нарушения ветеринарного законодательства

18 Августа 2017 12:35
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В июне 2017 года при проведении внеплановой выездной проверки на ОАО «Торжокский мясокомбинат» специалисты отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям выявили нарушения ветеринарного законодательства:

- при изготовлении пищевой продукции не  разработаны, не внедрены и не поддерживается процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points);

- при измельчении мяса и субпродуктов, приготовлении фарша и наполнении оболочек (форм) показатели температуры воздуха в колбасном цехе составляют + 17С° (при допустимом нормативе не выше + 12С°).

По факту нарушений было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении генерального директора ОАО «Торжокский мясокомбинат», ответственность за которые предусмотрены ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, и наложен денежный штраф. Предприятию выдано предписание об устранении нарушений.

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Метки: россельхознадзор по тверской и псковской областям торжокский мясокомбинат
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Комментарии (7)

  • Ин окентий 
    - на ноже обнаружена ДНК крысы и свиньи...
- что за чертовщина?!
- да неее, копченая колбаса...
    18.08.2017 12:57
    0 | 0

  • horton 
    Всегда думала, что аббревиатура и транскрипция - это разные вещи...)
    18.08.2017 13:30
    0 | 0

    • Proletary 
      Это транскрипция аббревиатуры.
      18.08.2017 14:44
      0 | 0

  • antiER 
    При такой жаре на улице, в цеху не +12,а +17. Ещё не понятно как мерили. Руководителя комбината надо было расстрелять, а не штрафовать. Не мог что ли на ветисследования килограмм 50 свинины дать. Ну а надзору особое спасибо за бдение.
А с каких пор эта HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points стала обязательной для внедрения, или в вет надзоре умных книжек начитались.
    18.08.2017 13:35
    0 | 1

    • Proletary 
      "В соответствии с решением № 880 от 9 декабря 2011 года Комиссии Таможенного Союза Евразийского Экономического Сообщества с 1 июля 2013 года в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации вступает в силу технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)[11]. Согласно этому регламенту внедрение принципов ХАССП для организаций, участвующих в цепи создания пищевой продукции становится обязательным[12]."
Извините за источник.
      18.08.2017 14:46
      0 | 1

  • russs 
    Что-то златошвейные не рубят фишку, наши вона уже сориентировались на свинскую чуму и грипп, и нашли альтернативу в ипонской кухне:
    Прикрепленные изображения:
    18.08.2017 14:45
    0 | 0

    • Ин окентий 
      Свиные ©УШИ???
      18.08.2017 14:52
      0 | 0
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