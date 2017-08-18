На Торжокском мясокомбинате выявлены нарушения ветеринарного законодательства

В июне 2017 года при проведении внеплановой выездной проверки на ОАО «Торжокский мясокомбинат» специалисты отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям выявили нарушения ветеринарного законодательства:

- при изготовлении пищевой продукции не разработаны, не внедрены и не поддерживается процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points);

- при измельчении мяса и субпродуктов, приготовлении фарша и наполнении оболочек (форм) показатели температуры воздуха в колбасном цехе составляют + 17С° (при допустимом нормативе не выше + 12С°).

По факту нарушений было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении генерального директора ОАО «Торжокский мясокомбинат», ответственность за которые предусмотрены ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, и наложен денежный штраф. Предприятию выдано предписание об устранении нарушений.