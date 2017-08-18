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В Торжокском районе Тверской области будет установлен памятник учёному А.А. Воскресенскому

18 Августа 2017 11:49
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18 августа с рабочим визитом в Тверской области находится Полномочный Представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов. Поездка началась в посёлке Мирный Торжокского района, где сегодня открывается II Форум сельской молодёжи Центрального федерального округа. Александр Беглов и губернатор Игорь Руденя возложили цветы к мемориалу памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Участие в торжественной церемонии приняли также школьники, представители общественных организаций и местные жители.

В 1941-1945 годах на территории Торжокского района шли ожесточённые бои. От немецко-фашистских захватчиков муниципалитет был освобожден в начале 1942-го. За мужество, проявленное в сражениях, шестнадцать уроженцев района получили звание Героя Советского Союза.

Преподаватели местной школы рассказали гостям о патриотической работе в учреждении, а также о его основателе — уроженце торжокской земли, известном учёном-химике Александре Абрамовиче Воскресенском. Полпред Александр Беглов выступил с предложением установить в Торжокском районе памятник деятелю науки.

Александр Воскресенский — автор многих важных теоретических и практических исследований, учитель Менделеева. В 1878 году на родине под Торжком открыл на собственные средства школу для крестьянских детей. Мирновская средняя общеобразовательная школа им. А.А. Воскресенского продолжает традиции педагогической работы, заложенные ещё в XIX веке. В 2018-м исполнится 140 лет с момента основания школы и 210 лет со дня рождения А.А. Воскресенского.

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Метки: торжок александр воскресенский посёлок мирный
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