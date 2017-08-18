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В Твери ожидается жара до +31 градуса

В Твери ожидается жара до +31 градуса - ТИА
18 Августа 2017 11:36
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Главное управление МЧС России по Тверской области информирует о неблагоприятных метеорологических явлениях на 19-21 августа. Так, по прогнозам Тверского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в предстоящие выходные в Твери и области ожидается жара +30...+31 градусов.

Начало следующей недели обещает тоже быть жарким. Температура воздуха днём +27...+28 градусов, ночи пока тоже остаются тёплыми - до +17. Ветер южных направлений. Правда, со следующей недели ожидаются грозы.

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Метки: жара прогноз погоды жара в твери
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Комментарии (2)

  • Lexuss 
    Комментов нет - жарко
    18.08.2017 14:15
    0 | 0

    • Tverich 
      Все комментаторы на пляже загорают ;)
      18.08.2017 15:11
      0 | 0
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