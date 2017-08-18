В Твери ожидается жара до +31 градуса

Главное управление МЧС России по Тверской области информирует о неблагоприятных метеорологических явлениях на 19-21 августа. Так, по прогнозам Тверского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в предстоящие выходные в Твери и области ожидается жара +30...+31 градусов.

Начало следующей недели обещает тоже быть жарким. Температура воздуха днём +27...+28 градусов, ночи пока тоже остаются тёплыми - до +17. Ветер южных направлений. Правда, со следующей недели ожидаются грозы.