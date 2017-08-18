Представители 7 стран примут участие в «Тверском марафоне 2017»

Две недели осталось до проведения традиционного «Тверского марафона 2017» (#бегуирадуюсь), который состоится 3 сентября. Маршрут забега пройдет по центральным улицам Твери. На старт вместе с российскими бегунами выйдут и граждане других стран. На сегодняшний день заявки подали участники из 7 стран: России, Германии, Австрии, КНР, Гонконга, Беларуси и Украины, география нашей страны будет представлена более чем 100 городами. Организаторы изготовили эксклюзивные медали для всех финишеров пробега.