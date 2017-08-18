На тверских кладбищах запретят высаживать деревья рядом с могилами

На заседании постоянного комитета по жилищно–коммунальному хозяйству и жилищной политике Тверской горДумы депутаты одобрили изменения в Положении об организации ритуальных услуг и содержании муниципальных мест погребения города. Предлагается внести ограничения по озеленению кладбищ, запретив посадку деревьев и кустарников как между рядами могил, так и внутри ограды.

МБУ «Зеленстрой» не рекомендовал высаживать крупные деревья на кладбищах и обосновал свою позицию следующими доводами: поскольку с годами корневая система дерева способна развиться и разрастись, это может повредить фундамент памятника; во время урагана дерево может упасть на участок и повредить памятник; кроме того, оно занимает и без того ограниченное место и др. Согласившись с целесообразностью ограничения в принципе, депутаты считают, что это решение нельзя применять к старым захоронениям, раз там деревья уже выросли.

Другое изменение в Положение касается возможности определить на муниципальных кладбищах воинские участки и места почетных захоронений, на которых возможно захоронение погибших при исполнении служебного долга или умерших в результате увечья или заболевания уже в мирное время. Такие решения будут принимаются в порядке, установленном постановлением администрации города.

Сообщает пресс-служба ТГД.