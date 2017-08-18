22 августа в Твери прохожим будут вручать ленточки-триколор

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери совместно с Подростково-молодежным центром и молодежными общественными организациями 22 августа, в День государственного флага Российской Федерации, проведут ставшую уже традиционной акцию «Цвета родной страны».

В рамках акции на ул. Трёхсвятская с 13:00 до 14:00 развернут свою работу пункты раздачи лент-триколор, в то же время на экране будет транслироваться ролик о том, как относится к этому празднику молодёжь Твери.

Вся актуальная информация о мероприятии размещена в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Молодежь Твери» (vk.com/molod_tver).

22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР постановил считать «полотнище из белой, лазоревой, и алой полос» официальным национальным флагом России. В этот день над Белым домом впервые был поднят трехцветный российский флаг.

Цвета флага имеют символическое значение. В настоящее время чаще всего используется следующая трактовка: белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство, синий – цвет веры и верности, Богородицы, под покровом которой находится Россия, красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.