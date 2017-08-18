tvernews.ru
18 августа Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Кашинском районе зять напал на тёщу с ножом

18 Августа 2017 10:29
Автор:

В дежурную часть Кашинского района поступило сообщение от сотрудников больницы о том, что в приемное отделение к ним была доставлена 78-летняя женщина с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Сотрудники полиции опросили потерпевшую и установили, что ранение она получила в ходе конфликта со своим 60-летним зятем.

Подозреваемого задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном и пояснил, что между ним и его тещей произошла ссора. Предмет, с помощью которого совершено преступление, мужчина выдал добровольно.

В настоящее время фигурант задержан в порядке статей 91 и 92 УПК РФ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: ударил ножом ножевое ранение поножовщина
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • romich 
    Как зять  тещу
Затащил в рощу
Трещит роща
Не даёт теща
    18.08.2017 10:36
    0 | 0

  • horton 
    Молодая какая теща... всего 18 лет разницы...
    18.08.2017 11:02
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери сняли клип о разрушенном Речном вокзале

2017-08-13 14:42
182

Тверской предприниматель рассказал, как арендовал помещения в ТЦ «Тандем» и остался без мебели, бизнеса и денег

2017-08-15 12:34
55

Дарья Клишина завоевала серебряную медаль Чемпионата мира по лёгкой атлетике

2017-08-12 14:38
54

Теперь мы можем проверить алкоголь на "палёность" с помощью гаджетов

2017-08-16 09:37
53

Игорь Руденя: Речной вокзал будет восстановлен в историческом виде

2017-08-15 15:03
51

Про работу Мясной лавки гипермаркета

2017-08-16 09:12
47

Золотое серебро

2017-08-12 09:03
47

17 августа Тверь отметила «утро дисциплинированных водителей»

2017-08-17 09:44
43

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100