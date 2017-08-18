В Кашинском районе зять напал на тёщу с ножом

В дежурную часть Кашинского района поступило сообщение от сотрудников больницы о том, что в приемное отделение к ним была доставлена 78-летняя женщина с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Сотрудники полиции опросили потерпевшую и установили, что ранение она получила в ходе конфликта со своим 60-летним зятем.

Подозреваемого задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном и пояснил, что между ним и его тещей произошла ссора. Предмет, с помощью которого совершено преступление, мужчина выдал добровольно.

В настоящее время фигурант задержан в порядке статей 91 и 92 УПК РФ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».