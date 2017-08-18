В Ржевском районе мужчина нашёл в лесу карабин Маузер и "продал" сотруднику ФСБ

И.о. прокурора Тверской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей г. Ржева Тверской области, 1977 и 1988 г. рождения. Они обвиняются в совершении преступлений по ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов).

Следствием установлено, что в июле 2014 года и в августе 2015 года 39-летний обвиняемый в лесу, расположенном в Ржевском районе Тверской области, обнаружил огнестрельное оружие, запчасти, боеприпасы, взрывчатое вещество. Не долго думая, мужчина забрал находку себе и привёз в гараж для хранения.

В июле 2016 года мужчина со своим приятелем решили боеприпасы продать. 12 августа в п. Есинка Ржевского района они за 20 000 рублей продали карабин системы Маузера и 3 патрона к нему... участнику оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», которое проводило УФСБ России по Тверской области.

При обыске гаража также были изъяты незаконно хранившиеся в нем основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, взрывчатое вещество.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ржевский городской суд Тверской области.