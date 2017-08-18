Что вы знаете о тельняшках? Пройдите занимательный тест от ТИА

19 августа - День рождения русской тельняшки. Мы часто употребляем в речи фразу: "Нас мало, но мы в тельняшках". А почему? Секрет заключается в следящем: многочисленные горизонтальные полосы оптически «увеличивают» количество обладателей тельняшек. Поэтому кажется, будто моряков больше, чем есть на самом деле. Ну, это физика, а если говорить о лирике, то эти слова говорят о стойкости, силе, исключительности. Ведь действительно, тельняшка символизирует собой особый колорит России, а также мужественность и удаль. Впрочем, наши женщины любят не только обладателей полосатых рубах, но и сами тельняшки тоже. И с удовольствием используют "тельняшкины" мотивы в гардеробе. В общем, с праздником вас, уважаемые читатели ТИА. Предлагаем вам проверить и пополнить свои знания, пройдя наш небольшой тест.