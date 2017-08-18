tvernews.ru
18 августа Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области откроется новый пешеходный маршрут «Ржев сквозь века»

18 Августа 2017 09:12
Автор:

18 августа состоится презентация пешеходного маршрута «Ржев сквозь века». Проект разработан общественным советом по туризму при местной администрации и знакомит путешественников с основными достопримечательностями и памятными местами города.

Маршрут начинается от Ржевского краеведческого музея, где жителям и гостям города предложат осмотреть диораму и экспозиции с множеством уникальных экспонатов. Прогулка продолжится по Старому мосту через Волгу. В программе — посещение Парка мира и примирения, мемориального кладбища советских воинов, центра патриотического воспитания молодёжи, памятника в честь освобождения Ржева и Аллеи героев Великой Отечественной войны, стелы «Город воинской славы», памятника герою войны 1812 года Александру Сеславину, осмотр церкви Новомучеников и исповедников Российских, купеческих особняков XIX века.

Ещё один знаковый объект — дуб возрастом более 200 лет, посаженный в честь победы в Отечественной войне 1812 года. Он внесён в национальный реестр старовозрастных деревьев России.

В рамках реализации проекта «Туристическая тропа» на улицах Ржева установлены информационные стенды, посвящённые истории города, на протяжении маршрута оборудованы зоны отдыха. Работа по благоустройству будет продолжена.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: ржев туризм достопримечательности ржева
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • MikeH 
    В Тверьсити классно эту новость прокомментировали. Не вполне согласен, но идея интересная.
    18.08.2017 09:24
    1 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери сняли клип о разрушенном Речном вокзале

2017-08-13 14:42
182

Тверской предприниматель рассказал, как арендовал помещения в ТЦ «Тандем» и остался без мебели, бизнеса и денег

2017-08-15 12:34
55

Дарья Клишина завоевала серебряную медаль Чемпионата мира по лёгкой атлетике

2017-08-12 14:38
54

Теперь мы можем проверить алкоголь на "палёность" с помощью гаджетов

2017-08-16 09:37
53

Игорь Руденя: Речной вокзал будет восстановлен в историческом виде

2017-08-15 15:03
51

Про работу Мясной лавки гипермаркета

2017-08-16 09:12
47

Золотое серебро

2017-08-12 09:03
47

17 августа Тверь отметила «утро дисциплинированных водителей»

2017-08-17 09:44
43

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100