В Тверской области откроется новый пешеходный маршрут «Ржев сквозь века»

18 августа состоится презентация пешеходного маршрута «Ржев сквозь века». Проект разработан общественным советом по туризму при местной администрации и знакомит путешественников с основными достопримечательностями и памятными местами города.

Маршрут начинается от Ржевского краеведческого музея, где жителям и гостям города предложат осмотреть диораму и экспозиции с множеством уникальных экспонатов. Прогулка продолжится по Старому мосту через Волгу. В программе — посещение Парка мира и примирения, мемориального кладбища советских воинов, центра патриотического воспитания молодёжи, памятника в честь освобождения Ржева и Аллеи героев Великой Отечественной войны, стелы «Город воинской славы», памятника герою войны 1812 года Александру Сеславину, осмотр церкви Новомучеников и исповедников Российских, купеческих особняков XIX века.

Ещё один знаковый объект — дуб возрастом более 200 лет, посаженный в честь победы в Отечественной войне 1812 года. Он внесён в национальный реестр старовозрастных деревьев России.

В рамках реализации проекта «Туристическая тропа» на улицах Ржева установлены информационные стенды, посвящённые истории города, на протяжении маршрута оборудованы зоны отдыха. Работа по благоустройству будет продолжена.