tvernews.ru
18 августа Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области на трассе М-10 фура сбила пешехода

18 Августа 2017 09:07
Автор:

Фоторепортаж

17 августа, около 19.09 на 182 км трассы М-10 Калининского р-на Тверской области трезвый 40-летний водитель FORD TRANSIT сбил 31-летнего пешехода, переходящего проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода. С тяжелыми травмами пострадавшего госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Твери.

17 августа, в 08.30 на Калининском шоссе в Торжке 69-летний водитель ВАЗ 2121, двигаясь со стороны у. Мира в сторону М-10 «Россия», не предоставил преимущество в движении 78-летней женщине, переходящей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками. С тяжелыми травмами пешехода госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: дтп в тверской области сводка дтп происшествие на дороге дтп с пешеходом сбили пешехода
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • abeltv 
    Эффективность светящимся синим пешеходных переходов конечно выше, чем без такой подсветки, но самое безопасное, это оборудование всех пешеходных переходов светофорами с кнопками вызова - дорого, но эффективность 99,99%.
Пешехода, особенно в ночное время видно очень плохо, особенно при большом трафике.
Также и в городе Твери желательно не ставить просто моргающие жёлтым знаки на пешеходных переходах, а устанавливать светофоры с кнопками вызова. Ценник почти такой же, эффективность в разы выше, аварийность снижается в разы!
Светофор виден водителю издали и пешеходов такой светофор дисциплинирует очень хорошо!
    18.08.2017 09:33
    0 | 5
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери сняли клип о разрушенном Речном вокзале

2017-08-13 14:42
182

Тверской предприниматель рассказал, как арендовал помещения в ТЦ «Тандем» и остался без мебели, бизнеса и денег

2017-08-15 12:34
55

Дарья Клишина завоевала серебряную медаль Чемпионата мира по лёгкой атлетике

2017-08-12 14:38
54

Теперь мы можем проверить алкоголь на "палёность" с помощью гаджетов

2017-08-16 09:37
53

Игорь Руденя: Речной вокзал будет восстановлен в историческом виде

2017-08-15 15:03
51

Про работу Мясной лавки гипермаркета

2017-08-16 09:12
47

Золотое серебро

2017-08-12 09:03
47

17 августа Тверь отметила «утро дисциплинированных водителей»

2017-08-17 09:44
43

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100