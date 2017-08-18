В Тверской области на трассе М-10 фура сбила пешехода

17 августа, около 19.09 на 182 км трассы М-10 Калининского р-на Тверской области трезвый 40-летний водитель FORD TRANSIT сбил 31-летнего пешехода, переходящего проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода. С тяжелыми травмами пострадавшего госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Твери.

17 августа, в 08.30 на Калининском шоссе в Торжке 69-летний водитель ВАЗ 2121, двигаясь со стороны у. Мира в сторону М-10 «Россия», не предоставил преимущество в движении 78-летней женщине, переходящей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками. С тяжелыми травмами пешехода госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи.