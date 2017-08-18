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В Твери произошло загадочное ДТП: все думали, что машина сбила велосипедиста, оказалось - велосипедист врезался в пешехода

В Твери произошло загадочное ДТП: все думали, что машина сбила велосипедиста, оказалось - велосипедист врезался в пешехода - ТИА
18 Августа 2017 09:35
Автор:

Фоторепортаж
Видео

17 августа, около 19.30 на площади Терешковой очевидцы наблюдали печальную картину: на пешеходном переходе лежал практически без движения парень, неподалёку валялся его велосипед. Все были уверены, что пострадавшего сбила машина. По крайней мере, именно с таким посылом это происшествие обсуждали в соцсетях. Пока не появилось видео момента  ДТП с регистратора.

Оказалось, что велосипедист, игнорируя запрещающий сигнал светофора, продолжил движение по перекрёстку. В этот момент дорогу переходил молодой мужчина по пешеходному переходу. очевидно, велосипедист врезался в него. Свидетели ДТП оттащили велосипед на тротуар, пострадавший пешеход был на ногах, но держался за ушибленную голову.

Сам велосипедист, действительно, лежал без движения на пешеходном переходе. Очевидцы вызвали скорую помощь. Насколько он пострадал - неизвестно.

ДТП не проходит по сводкам УГИБДД по Тверской области.   

Фото Наталия Бровко

Видео по теме

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Метки: дтп в твери дтп с велосипедистом происшествие в твери
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Комментарии (7)

  • Бертран 
    Колосс на глиняных ногах.
    18.08.2017 09:44
    4 | 2

  • bae99 
    Уважуха регу, за движение в правом ряду!
    18.08.2017 10:01
    7 | 0

  • horton 
    Да уж, странно... И пострадавший, в общем, цел, и велосипед цел, а нарушитель лежит без сознания...?!
    18.08.2017 10:09
    0 | 2

    • Varg 
      Упал. Ударился. Потерял сознание. Очнулся - гипс.
      Прикрепленные видео:
      Видео по теме
      18.08.2017 10:37
      0 | 1

    • Alx 
      Возможно, головой ударился об асфальт. Не зря же существуют велошлемы.
      18.08.2017 10:38
      0 | 7

      • ДеД 
        Для тверских велосипедистов предлагается:
        Прикрепленные изображения:
        18.08.2017 10:51
        0 | 0

  • LOLOSHA 
    Со стороны велосипедиста сплошное отсутствие мозга. Посмотрите как он едет по проезжей части!!! Явно возомнил себя бессмертным. Вело шлем придумали трусы. Небось еще и "бананы" в ушах.
    18.08.2017 10:53
    0 | 4
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