В Твери произошло загадочное ДТП: все думали, что машина сбила велосипедиста, оказалось - велосипедист врезался в пешехода

17 августа, около 19.30 на площади Терешковой очевидцы наблюдали печальную картину: на пешеходном переходе лежал практически без движения парень, неподалёку валялся его велосипед. Все были уверены, что пострадавшего сбила машина. По крайней мере, именно с таким посылом это происшествие обсуждали в соцсетях. Пока не появилось видео момента ДТП с регистратора.

Оказалось, что велосипедист, игнорируя запрещающий сигнал светофора, продолжил движение по перекрёстку. В этот момент дорогу переходил молодой мужчина по пешеходному переходу. очевидно, велосипедист врезался в него. Свидетели ДТП оттащили велосипед на тротуар, пострадавший пешеход был на ногах, но держался за ушибленную голову.

Сам велосипедист, действительно, лежал без движения на пешеходном переходе. Очевидцы вызвали скорую помощь. Насколько он пострадал - неизвестно.

ДТП не проходит по сводкам УГИБДД по Тверской области.

Фото Наталия Бровко