Игорь Руденя пообещал восстановить Речной вокзал в течение трех лет

Прямо сейчас, в прямом эфире радио "Комсомольской правды" Игорь Руденя, отвечая на вопрос о судьбе рухнувшего Речного вокзала, сказал, что планируется восстановить здание в течение трёх лет. Это был первый вопрос, заданный жителями Тверской области, губернатору.

- Бесспорно, это одно из самых прекрасных зданий Твери. Более того, это один из символов нашего города, - ответил Игорь Руденя. - Разрушения произошли серьезные. Однако, это был вопрос времени: здание было построено из силикатного кирпича и дерева. Но у нас есть все необходимые чертежи, чтобы восстановить Речной вокзал. А восстановление - это вопрос решенный. Что касается сроков, то зона Речного вокзала относится к зоне археологических раскопок и охраны. Один исторический памятник там наслаивается на другой. Но все необходимые процедуры мы уже начали. На само строительство уйдет порядка 2,5-3 лет.