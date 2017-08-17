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Игорь Руденя пообещал восстановить Речной вокзал в течение трех лет

Игорь Руденя пообещал восстановить Речной вокзал в течение трех лет - ТИА
17 Августа 2017 19:19
Автор:

Прямо сейчас, в прямом эфире радио "Комсомольской правды" Игорь Руденя, отвечая на вопрос о судьбе рухнувшего Речного вокзала, сказал, что планируется восстановить здание в течение трёх лет. Это был первый вопрос, заданный жителями Тверской области, губернатору. 

- Бесспорно, это одно из самых прекрасных зданий Твери. Более того, это один из символов нашего города, - ответил Игорь Руденя. - Разрушения произошли серьезные. Однако, это был вопрос времени: здание было построено из силикатного кирпича и дерева. Но у нас есть все необходимые чертежи, чтобы восстановить Речной вокзал. А восстановление - это вопрос решенный. Что касается сроков, то зона Речного вокзала относится к зоне археологических раскопок и охраны. Один исторический памятник там наслаивается на другой. Но все необходимые процедуры мы уже начали. На само строительство уйдет порядка 2,5-3 лет.

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Метки: речной вокзал восстановление речного вокзала игорь руденя
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Комментарии (13)

  • Dobry кrtek 
    Верим! Будем ждать хоть десять лет, но дождёмся! Не впервой!
    17.08.2017 19:31
    1 | 9

    • Zorkiy 
      В нынешних реалиях три года - целая вечность! Сейчас или  никогда...
      17.08.2017 21:09
      0 | 0

  • hell 
    Короче, дождутся полного разрушения, а там все спишется на время и метеоусловия(аномальные)... А процедуры необходимые, которые начали, конкретизировать никак?
    17.08.2017 19:35
    0 | 4

  • kudimov 
    Раз называет такие сроки, то значит планирует через год-два уехать из Твери на другую должность. Если бы предполагал остаться на оба срока, то назвал бы - 8 лет.
    17.08.2017 19:37
    0 | 9

  • MorS 
    Есть всем известная русская поговорка - "Обещанного три года ждут".
Смысл поговорки заключается в констатации бессмысленности ожидания выполнения чьих-то обещаний. Люди, не единожды обманутые, иллюзий стараются не питать...
    17.08.2017 19:37
    0 | 2

  • TvereZ 
    Один я прочитал заголовок нижеследующей новости как "Интернет-мошенник Руденя обманул как минимум десять наивных россиян"? )))
    17.08.2017 19:39
    0 | 6

    • MorS 
      Не тот масштаб...
      17.08.2017 19:46
      0 | 0

  • Ин окентий 
    До выборов совсем немного осталось, поднажмем с предвыборным маразмом!  Сегодня на 1 Суворова был согнан полный штат дворников, косильщиков... человек 25-30 вылизывали территорию у сада 158, который радушно открыл двери высоким гостям. Интересно, заметил ли Руденя какая отвратная там дорога, прочувствовал  ли всю прекрасность дорог от ЕР своим задом?
    17.08.2017 19:44
    0 | 3

  • Dobry кrtek 
    Кто-нибудь видел этот центр?
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    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    17.08.2017 19:51
    0 | 4

    • Proletary 
      А он просто не нужен. Работают негосударственные центры хронического диализа, по ФОМСу. Осложнения и острый диализ, а также всякий трэш скидываются в ОКБ.
      17.08.2017 20:52
      0 | 0

      • Dobry кrtek 
        А коли не нужен, то зачем обещать?) Не окажется ли и Речной в этой же категории лет через...?
        17.08.2017 21:05
        0 | 0

  • nynkuH 
    и я тебе чувак , верю
    Прикрепленные изображения:
    17.08.2017 20:53
    0 | 0

  • tve-ri-chan-ka 
    А что, когда его строили, не вели археологические раскопки? Зачем сейчас опять копать?
    17.08.2017 21:25
    0 | 0
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