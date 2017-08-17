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Интернет-мошенник из Ржева обманул как минимум десять наивных россиян

17 Августа 2017 18:48
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В полицию поступило заявление от жителя города Москвы, который рассказал, что на одном из популярных сайтов он прочёл заинтересовавшее его объявление: автор предлагал за умеренную плату встраиваемый холодильник для большегрузных машин.

Договорившись по телефону о цене товара, москвич перечислил злоумышленнику в качестве аванса необходимую сумму денег. Через несколько недель ожидания покупатель забеспокоился, а когда попытался вновь набрать номер телефона продавца, тот оказался недоступен.

Личность и местонахождение подозреваемого в мошенничестве были установлены. Им оказался нигде не работающий 29-летний житель Ржевского района Тверской области, который был задержан и доставлен в отдел внутренних дел, где дал признательные показания. Подозреваемый рассказал, что с целью приобретения товаров народного потребления к нему обращались жители Московской, Мурманской, Курганской и Тверской областей. Во время обыска в квартире задержанного были изъяты компьютер, телефоны и банковские карты.

По факту хищения денежных средств путём обмана следователями возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба потерпевшему». Санкция статьи влечёт лишение свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время доказана причастность фигуранта к 10 эпизодам противоправной деятельности. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

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Метки: интернер-мошенничество обман покупателей умвд задержан интернет-мошенник
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Комментарии (2)

  • horton 
    "Через несколько недель ожидания покупатель забеспокоился..." ☺☺☺
    17.08.2017 20:15
    0 | 0

  • tve-ri-chan-ka 
    Как правильно покупать у физиков на сайтах объявлений?
    17.08.2017 21:21
    0 | 0
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