Тверская область сэкономила 88,5 миллионов рублей на коммерческих кредитах

В бюджете Тверской области за счет досрочного погашения коммерческих кредитов сэкономлено 88,5 миллионов рублей.

В 2017-м году более чем на 134,7 млн рублей также уменьшатся расходы на обслуживание госдолга Тверской области. В 2018-м показатель планируется снизить ещё на 108,2 млн рублей, в 2019-м и в последующие годы – на 216 тыс. рублей.

В прошлом году Тверской области впервые удалось добиться снижения государственного долга на 1 млрд 113 млн рублей: с 28 млрд рублей до 26,9 млрд рублей, как сообщает пресс-служба Правительства Тверской области