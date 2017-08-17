Ракетный полк ПГРК «Тополь» Бологовского ракетного соединения вышел на маршруты боевого патрулирования

Ракетный полк ПГРК «Тополь» самого западного соединения РВСН вышел на маршруты боевого патрулирования. Крупногабаритная техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша.

Одной из самых приоритетных задач станет поиск, блокирование и уничтожение условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время. Расчеты также отработают множество задач и вводных, в том числе технических. Предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением условно зараженной местности.

Противодействие ракетчиков условным диверсантам дополнительно осложняется заблаговременной заброской сил специального назначения (имитирующих противника) в районы несения боевого дежурства ракетными полками ПГРК на полевых позициях. То есть к моменту начала действий условные диверсанты заранее изучат район, проработают места установки взрывных устройств, засад и маршруты отхода в случае столкновения с противодиверсионными силами.

Наряду с задачами и вводными по приведению соединений в различные степени боевой готовности, а также совершением манёвренных действий подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК), обязательно отрабатываются вопросы по освоению новых районов боевого патрулирования.

В минувшие сутки около 40 автономных пусковых установок «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» совершали интенсивные манёвренные действия на маршрутах боевого патрулирования в четырёх регионах РФ от Ивановской до Новосибирской областей.

В общей сложности в манёврах задействовано около 400 единиц крупногабаритной техники, сообщает Минобороны РФ.