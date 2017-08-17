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В Твери продолжается строительство новой школы: на объекте уже возводится второй этаж

В Твери продолжается строительство новой школы: на объекте уже возводится второй этаж - ТИА
17 Августа 2017 16:51
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Фоторепортаж

В Твери продолжается строительство новой школы в микрорайоне «Юность. На данный момент подрядная организация завершает кирпичную кладку первого этажа и частично начала возведение второго.

На стройке ежедневно в две смены работают более ста человек. В сентябре их будет в два раза больше: к бригадам, которые выполняют кирпичную кладку, добавятся мастера, которые будут осуществлять отделочные и сантехнические работы, монтаж сетей и оборудования. Завершить работы необходимо точно в срок, то есть до конца года. Эта задача поставлена перед администрацией Твери и Правительством области Губернатором Игорем Руденей. Ее выпол-нение контролируется в ежедневном режиме – каждое утро на  объекте проводятся планерки с участие представителей муниципалитета и региона.

Работы по строительству школы ведутся в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» при софинансировании из бюджетов трёх уровней: федерального, регионального и муниципального.

Новое здание уже возвышается над забором, и его могут видеть жильцы соседних домов. Здесь параллельно большой стройке планируется провести благоустройство двора. Дом №52 по улице Паши Савельевой и три корпуса рядом с ним объединяет одна большая придомовая территория. Здесь отремонтируют проезды, тротуар, заменят бордюрный камень.

Всего в Твери в этом году будет благоустроено более 150 дворов в рамках планового ремонта, Программы поддержки местных инициатив и проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает  Управление информации
администрации города Твери

 

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Метки: школа в юности строительство новой школы
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Комментарии (1)

  • abeltv 
    Молодцы конечно, но смотрю по схеме строительства и вижу объекты озеленения и стадион - мне кажется их надо делать до морозов, иначе это просто будут выброшенные на ветер деньги, а вот отделку внутри можно и в осенне-зимний период делать, конечно с отоплением.
И самый главный вопрос - 1 новая школа на 420-тысячный город Тверь, это не много???
    17.08.2017 20:34
    0 | 0
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