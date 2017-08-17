В Твери продолжается строительство новой школы: на объекте уже возводится второй этаж

В Твери продолжается строительство новой школы в микрорайоне «Юность. На данный момент подрядная организация завершает кирпичную кладку первого этажа и частично начала возведение второго.

На стройке ежедневно в две смены работают более ста человек. В сентябре их будет в два раза больше: к бригадам, которые выполняют кирпичную кладку, добавятся мастера, которые будут осуществлять отделочные и сантехнические работы, монтаж сетей и оборудования. Завершить работы необходимо точно в срок, то есть до конца года. Эта задача поставлена перед администрацией Твери и Правительством области Губернатором Игорем Руденей. Ее выпол-нение контролируется в ежедневном режиме – каждое утро на объекте проводятся планерки с участие представителей муниципалитета и региона.

Работы по строительству школы ведутся в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» при софинансировании из бюджетов трёх уровней: федерального, регионального и муниципального.



Новое здание уже возвышается над забором, и его могут видеть жильцы соседних домов. Здесь параллельно большой стройке планируется провести благоустройство двора. Дом №52 по улице Паши Савельевой и три корпуса рядом с ним объединяет одна большая придомовая территория. Здесь отремонтируют проезды, тротуар, заменят бордюрный камень.

Всего в Твери в этом году будет благоустроено более 150 дворов в рамках планового ремонта, Программы поддержки местных инициатив и проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает Управление информации

администрации города Твери