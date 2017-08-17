Речной вокзал "круизный" - фото от читателей ТИА

Уважаемые читатели ТИА. Мы благодарим всех, кто откликнулся на наш призыв и прислал фотографии Речного вокзала из семейных архивов. Хотя многие кадры однотипны, например, вокзал во время половодья или пришвартовавшиеся круизные речные лайнеры, однако для каждого автора они имеют своё значение и связаны со своими воспоминаниями. Сегодня мы публикуем ещё несколько фото Речного вокзала.

"Это Речной вокзал из 2015 года. Фотография была сделана во время моего приезда в Тверь с мужем, который сам из вашего города, но в настоящее время мы живем в Смоленске. В тот день мы гуляли по набережной, ели мороженое, и он меня сфотографировал. Попутно рассказал про Речной вокзал, про то, как работал ди-джеем в ночном клубе, который был в этом здании", - написала Догадина Вероника.

Свои фотографии Речного вокзала прислали читатели: Дим Димыч, Светлана Шмелёва, Тёма, Юрий Кулаков.

А вот ещё один круизник "Санкт-Петербург" разворачивается у бывшего питерского моста лейтенанта Шмидта на фоне тверского Речного вокзала 8 лет назад.

Ещё раз сердечно благодарим наших читателей!