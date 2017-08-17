Туристы жалуются и на берег турецкий, и на берег родной

Чаще всего люди жалуются на неприветливый персонал, проблемы с перелетом и плохую инфраструктуру. В ОП РФ подвели итоги работы горячей линии по защите прав туристов

С начала летнего сезона в Общественную палату РФ поступило более 800 обращений, касающихся нарушений прав туристов.

Чаще всего люди жалуются на неприветливый персонал, проблемы с перелетом и плохую инфраструктуру. Все эти заявления будут рассмотрены на профильных общественных слушаниях осенью. В итоге в ОП намерены разработать рекомендации для Ростуризма.

Председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина рассказала, что основная часть жалоб (50%) поступила от туристов, которых не устроили инфраструктура и сервис.

Около 30% обращений касались проблем, связанных с плохой работой авиаперевозчиков, отменой и задержкой рейсов. Также люди обращались за консультацией (порядка 20%): многих волновал курортный сбор, новые правила Минтранса по поводу перевозки багажа.

- Из Сочи поступали жалобы на плохую уборку номеров, недостаток чистоты в гостиницах, неприветливый персонал. Кто-то даже подчеркнул, что в их гостинице администратор не может „здравствуйте“ сказать, — отметила Елена Сутормина.

По ее словам, граждане также жаловались на грязные пляжи и мусор в городах. Большинство подобных обращений поступало от отдыхающих в Краснодарском крае (более 70%), в частности в Анапе, Геленджике и Сочи.

Не обошлось и без жалоб на турецкие курорты. Туристов там селили не в те отели, уровень сервиса не соответствовал обещаниям туроператора или турагентства. Несколько обращений было и по поводу проблем с заселением в гостиницу. Люди ждали по нескольку часов, чтобы им выдали ключи от номера.

- В этом году нас серьезно обеспокоила ситуация с чартерными рейсами. В частности, в июне нам и нашим партнерам поступали сообщения от туристов по поводу отмены рейсов авиакомпании „ВИМ-Авиа“, в июле авиарейсы задерживали AZUR air, Royal Flight, „Россия“, Nordwind, „Уральские авиалинии“. В основном обращения приходили из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, — сообщила Елена Сутормина. — Люди жаловались, что им не предоставляли информацию о времени устранения проблемы. Информационный вакуум заставлял, естественно, сильно нервничать.