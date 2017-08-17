В Тверской области ремонтируют участок дороги «Бологое – Кемцы – Березовский Рядок»

В 2017 году отремонтируют 10,8 км автодороги первого класса «Бологое – Кемцы – Березовский Рядок». Общая протяженность объекта – 45,9 км. В прошлом году было приведено в нормативное состояние 15 км этой трассы. Дорога проходит по территории Бологовского района. Объект имеет большое социально-экономическое значение. Кроме того, является частью западного эвакуационного маршрута Калининской атомной электростанции.

Ремонтные работы на объекте включают фрезерование существующего покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, обустройство съездов, укрепление обочин и нанесение разметки.

По состоянию на 16 августа 2017 года подрядной организацией ООО «Магистраль» (Удомля) ведется фрезерование, а также устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Согласно контракту, объект должен быть введен в эксплуатацию до 31 октября 2017 года.