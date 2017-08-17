В Калининском районе житель д. Изворотень незаконно перегородил берег Тверцы забором

В ходе мероприятий по контролю за соблюдением требований природоохранного законодательства сотрудником Минприроды Тверской области установили административное правонарушение - гражданин К. установил на берегу в деревне Изворотень Калининского района металлический забор, тем самым ограничив свободный доступ к реке Тверца.

Министерство выдало мужчине предписание об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды, гражданин привлечен к административной ответственности по ст. 8.12.1 КоАП РФ. Однако хозяин забора от казался его сносить.

Министерству природных ресурсов и Тверская межрайонная природоохранная прокуратура подали иски в Калининский районный суд об обязании нарушителя демонтировать ограждение. Суд иск удовлетворил.



В настоящее время гражданин К. забор снёс.