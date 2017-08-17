Синоптики обещают по-южному жаркие выходные в Тверской области

Небесная канцелярия всё-таки смилостивилась над нами и решила побаловать жаркой погодой подольше. В ближайшие четыре дня температура днём не будет опускаться ниже 27 градусов тепла.

В пятницу днём +22..+27, временами дожди. В субботу 19 августа +24..+29, ясно. В воскресенье столбик ртутного термометра будет показывать +25..+30, в понедельник - +23..+28 с грозами.

Ночная температура будет держать на отметке +12..+17 градусов.

Кстати, средняя температура 17 Августа по многолетним наблюдениям в Твери составляет 15,5 °C. Минимальная температура была зафиксирована 31 год назад - 1.1°C, максимальная 32, 2 °C – в 2007 году.