Ко Дню бездомных животных тверские зоозащитники и Горьковка проведут совместную благотворительную акцию

Инициативная группа по защите животных Твери совместно с библиотекой имени Горького 20 августа проведут благотворительную акцию в помощь подопечным зоозащитников. Акция приурочена ко Всемирному Дню Бездомных Животных, который приходится в 2017 году на 19 августа.

Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных и рассказать максимальному количеству людей об их тяжелой судьбе. По всему миру в этот день проходят просветительские и благотворительные мероприятия, цель которых одна - пробудить у владельцев зверей сознательное отношение к своей роли, чтобы предотвратить пополнение рядов бездомных кошек и собак за счет неконтролируемого размножения домашних питомцев.

У каждого из нас есть отличный шанс помочь тем, кто так нуждается в помощи. 20 августа, с 14.00 до 17.00, к зданию библиотеки (д. 28, Свободный переулок) можно принести корм, наполнители, амуницию для собак, ветеринарные препараты, шприцы, попоны для стерилизации. Также подопечным волонтёров можно помочь материально.

- Мы будем рады рассказать вам о наших замечательных подопечных, показать их фотографии и рассказать истории их появления в нашей группе. Все они очень милые и трогательные создания и, возможно, кто-то из них вам приглянется, и вы захотите познакомиться с ним лично или взять к себе насовсем. Ждем вас с нетерпением, - пишут организаторы акции.