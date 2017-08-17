В Тверской области при столкновении трех машин пострадали четыре человека

16 августа 2017 года около 14.30 на 297км ФАД М-10 «Россия» Вышний Волочек 45-летний водитель автомобиля ŠKODA Yeti при повороте налево в нарушении требования дорожного знака 4.1.4 «Движение прямо или направо» столкнулся с Mitsubishi Outlander. От удара Mitsubishi врезался в стоящий на второстепенной дороге автомобиль Pontiac Vibe. В ДТП водитель и 17-летняя пассажирка автомобиля автомобиля ŠKODA, а также водитель и 53-летний пассажир автомобиля Mitsubishi получили травмы, их госпитализировали, сообщает УГИБДД России по Тверской области