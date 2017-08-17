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В соседних с Тверской областью регионах выявлена АЧС. Грядёт очередное сокращение численности диких кабанов

17 Августа 2017 12:04
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В ряде регионов России этим летом значительно увеличилось количество новых случаев заболевания АЧС: 7 очагов во Владимирской области, 5 очагов в Волгоградской области, есть единичные очаги в Нижегородской области. Кроме того, сохраняется напряженная ситуация с распространением АЧС в Московской, Саратовской и Омской областях, а также в Крыму.

На территории Тверской области состоялось  36 внеочередных заседаний чрезвычайных комиссий при администрациях муниципальных районов и городских округов Тверской области с участием представителей органов местного самоуправления, охотпользователей, государственной ветеринарной службы, на которых утвержден комплекс первоочередных мероприятий, чтобы предотвратить занос и распространение инфекции.

Главам сельских и городских поселений необходимо провести объективный учет поголовья свиней, содержащихся в хозяйствах всех форм собственности. Также будут приняты дополнительные меры по пресечению несанкционированной перевозки живых свиней, мяса и продукции свиноводства в Тверскую область.

Государственная ветеринарная служба должна усилить контроль за утилизацией и уничтожением биологических отходов, обеспечить контроль на рынках и в торгующих организациях за поступлением и реализацией поднадзорной продукции (обязательны ветеринарные документы), а также необходимо провести ревизию запасов дезинфицирующих, противоакарицидных средств, спецодежды, дезинфекционных установок.

Охотпользователям и охотхозяйствам области принять меры по снижению численности популяции дикого кабана до показателя 0,25 особи на 1000 га.

По состоянию на 10 августа 2017 года поголовье свиней в хозяйствах всех форм собственности составляет 598,937 тыс. голов, в том числе в личных подсобных хозяйствах граждан содержатся 3,895 тыс. голов свиней,  в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 1,770 тыс. голов, в специализированных промышленных свиноводческих предприятиях – 588,667 тыс. голов, в хозяйствах других субъектов малого предпринимательства  - 3,170 тыс. голов, в свиноводческих хозяйствах УФСИН по Тверской области – 1,435 тыс. голов.

В рамках мониторинга АЧС с 1 января 2017 года исследовано 3488 проб от домашних свиней и диких кабанов. По исследованным пробам получены отрицательные результаты.

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Метки: ачс африканская чума свиней
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Комментарии (14)

  • romich 
    Мда. Упаси бог  фермеру или частнику встать  на пути поставщика корма электорату. Сожгут хрюшек.
П. С.  Надо, кстати,  тщательно  проверить  Хрюшей,  что по магазинам лазают. И в расход.
    17.08.2017 12:36
    1 | 6

    • BARBAdos 
      частник/фермер - не конкурент крупному производителю, даже из приведенных здесь цифр видно, что численность поголовья свиней у частников и малого предпринимателя составляет 2% от общего поголовья. А головняка в плане АЧС они все 98% доставляют. Я сам деревенских спрашивал, дескать есть у вас какая то профилактика, ну хотя бы, чтобы обувь менять после леса перед посещением хрюшки, а они даже не в курсе этой проблемы...
      17.08.2017 13:29
      0 | 1

  • Bonch 
      Перебьют  здоровых кабанов, нарушат  биобаланс, потом  медведи из  лесу  полезут за  кормом,  за  них  примутся и понеслась...
    17.08.2017 13:18
    0 | 3

    • Paul_Moriarty 
      А кабаны прямо такую заметную роль в рационе медведей играют? Лосями компенсируют. Их столько развелось, что сбивать не успевают.
А вообще рацион у медведей на 3/4 растительный. Вот с ним-то в этом году полная беда из-за погоды. Так что, если и будут медведи зимой по деревням шастать, то вовсе не из-за отстрела кабанов.
      17.08.2017 14:56
      0 | 2

      • F 
        Кабан-прямой конкурент медведя в растительном рационе. Пропадут кабаны-расплодятся медведи. Их, кстати, и так после прошлой вспышки АЧС, стало столько, что за грибами ходить боязно.
        17.08.2017 16:05
        0 | 0

  • bae99 
    Интересно у Мираторга бывают такие проблемы?
    17.08.2017 13:35
    0 | 1

  • dsmile 
    Это значит что А. Ткачев (тот который Саша - Вор) хочет продавать лишь свою свинину,без какой либо конкуренции.
    17.08.2017 13:39
    0 | 2

  • Rina 
    А можно без аббревиатуры написать? Я уже и не помню что это такое!
    17.08.2017 13:48
    0 | 0

  • Partisan 
    А почему отключили комментарии к новости "ЕР за хорошие дороги"? Здесь эту тему комментировать, штоль? Типа, только ЕР за хорошие дороги, а все население, тля, против хороших дорог?! Дебилы конченые ...
    17.08.2017 13:53
    0 | 5

    • BARBAdos 
      потому как за этот материал едро ТИА бабос откатило. И если б комменты открыли, то потом едорасы б долго возмущались - типо за наши же деньги на нас столько гомна вылили...)))
      17.08.2017 13:58
      0 | 4

      • Partisan 
        Надо здесь хотя бы говна на них вылить, не пропадать же такой радостной для населения новости. ))
        17.08.2017 14:01
        0 | 4

        • BARBAdos 
          вообще конечно это недобросовестная реклама - бабки на ремонт тратятся государственные, а не с членских взносов, как они пытаются это представить...
          17.08.2017 14:12
          0 | 3

  • kudimov 
    Тока не трожьте нашего Вепря!
    17.08.2017 14:57
    0 | 2

  • vepr76 
    Я в норме, "связей, порочащих его, не имел..." )))
    17.08.2017 15:12
    0 | 2
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