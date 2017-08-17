В соседних с Тверской областью регионах выявлена АЧС. Грядёт очередное сокращение численности диких кабанов

В ряде регионов России этим летом значительно увеличилось количество новых случаев заболевания АЧС: 7 очагов во Владимирской области, 5 очагов в Волгоградской области, есть единичные очаги в Нижегородской области. Кроме того, сохраняется напряженная ситуация с распространением АЧС в Московской, Саратовской и Омской областях, а также в Крыму.

На территории Тверской области состоялось 36 внеочередных заседаний чрезвычайных комиссий при администрациях муниципальных районов и городских округов Тверской области с участием представителей органов местного самоуправления, охотпользователей, государственной ветеринарной службы, на которых утвержден комплекс первоочередных мероприятий, чтобы предотвратить занос и распространение инфекции.

Главам сельских и городских поселений необходимо провести объективный учет поголовья свиней, содержащихся в хозяйствах всех форм собственности. Также будут приняты дополнительные меры по пресечению несанкционированной перевозки живых свиней, мяса и продукции свиноводства в Тверскую область.

Государственная ветеринарная служба должна усилить контроль за утилизацией и уничтожением биологических отходов, обеспечить контроль на рынках и в торгующих организациях за поступлением и реализацией поднадзорной продукции (обязательны ветеринарные документы), а также необходимо провести ревизию запасов дезинфицирующих, противоакарицидных средств, спецодежды, дезинфекционных установок.

Охотпользователям и охотхозяйствам области принять меры по снижению численности популяции дикого кабана до показателя 0,25 особи на 1000 га.

По состоянию на 10 августа 2017 года поголовье свиней в хозяйствах всех форм собственности составляет 598,937 тыс. голов, в том числе в личных подсобных хозяйствах граждан содержатся 3,895 тыс. голов свиней, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 1,770 тыс. голов, в специализированных промышленных свиноводческих предприятиях – 588,667 тыс. голов, в хозяйствах других субъектов малого предпринимательства - 3,170 тыс. голов, в свиноводческих хозяйствах УФСИН по Тверской области – 1,435 тыс. голов.

В рамках мониторинга АЧС с 1 января 2017 года исследовано 3488 проб от домашних свиней и диких кабанов. По исследованным пробам получены отрицательные результаты.