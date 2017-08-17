В Вышневолоцком районе мужчина жестоко избил собутыльника палкой

В Вышневолоцком районе в дежурную часть поступило сообщение из больницы, куда был госпитализирован 39-летний избитый житель поселка Солнечный. Полицейские опросили соседей по квартире, откуда был доставлен мужчина, осмотрели место происшествия.

Оказывается, пострадавший распивал спиртные напитки в компании хозяина квартиры. Очевидно, во время застолья между ними произошла ссора. Задержанный оперативниками уголовного розыска нигде не работающий 32-летний местный житель признался, что избил своего оппонента палкой, несколько раз ударов в область живота. Мужчина написал явку с повинной.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).