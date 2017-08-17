«ЕДИНАЯ РОССИЯ» за хорошие дороги

В Твери идет масштабная кампания по ремонту главных транспортных артерий

Вся Тверь в эти дни наблюдает, как на магистральных дорогах областного центра ведутся беспрецедентные по масштабам ремонтные работы. Современные технологии, качественный асфальт, высокая культура труда – теперь это тверская реальность.

Губернатор Игорь Руденя, лидер общемуниципального списка партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Тверской городской Думы, поставил задачу Правительству привести дороги Твери и области в нормативное состояние.

Поддержку оказало Правительство Москвы, которое в рамках соглашения о сотрудничестве с Тверской областью предоставило и технику, и высоквалифицированных специалистов, и ресурсы.

Работы в рамках утвержденного с Правительством Москвы соглашения должны охватить магистраль от площади Гагарина до трассы М-10 в Мигалово общей протяженностью свыше 10 км. Было достигнуто соглашение, что это будут улицы Вагжанова, Советская, Софьи Перовской, проспекты Калинина, Ленина и 50 лет Октября. На всей трассе запланировано демонтировать трамвайные рельсы. Вторая ключевая транспортная артерия, на которой должен быть проведен ремонт, – от железнодорожного вокзала до моста через Волгу. Здесь рельсы и трамвайный маршрут должны быть сохранены.

«Надлежащее состояние дорог, безусловно, должно повысить привлекательность нашего города для деловых партнеров и туристов. Кроме того, это будет способствовать сокращению пробок и более безопасному дорожному движению», – говорит Олег Балаян, депутат Тверской городской думы и кандидат «ЕДИНОЙ РОССИИ» из первой «тройки» муниципального списка на выборах в Думу восьмого созыва.

«Особенно важно, чтобы во время ремонта дорог в Твери были учтены права и интересы лиц с ограниченными возможностями здоровья, – напоминает Светлана Козлова, кандидат в депутаты Тверской городской Думы, также входящая в первую «тройку» списка партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сергей Панчин, член списка партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Тверской городской Думы, также позитивно оценивает происходящие перемены: «Качество асфальта впечатляет – вот они, настоящие федеральные стандарты!»

В Твери необходимо создать условия для социально-экономического развития и достойного уровня жизни горожан. Начинать надо с кадрового обновления власти. Губернатор Игорь Руденя лично возглавил список «ЕДИНОЙ РОССИИ» на выборах в Тверскую городскую Думу, чтобы сформировать единую команду, готовую работать

ВМЕСТЕ – ЗА РАЗВИТИЕ ТВЕРИ!

Оплачено из средств избирательного фонда Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Тверь