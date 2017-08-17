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В Москве задержали автоугонщиков из Тверской области

В Москве задержали автоугонщиков из Тверской области - ТИА
17 Августа 2017 11:22
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Оперативники столичного уголовного розыска во взаимодействии с инспекторами спецбатальона ДПС ГИБДД при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии пресекли в Москве деятельность группы,

Четверо мужчин во дворе дома на ул. Ключевская угнали иномарку, после чего скрылись на похищенном автомобиле в направлении Тверской области.

- На 86-м км Минского шоссе сотрудники московского уголовного розыска задержали четверых подозреваемых. Ими оказались уроженцы Тверской области в возрасте от 22 до 53 лет. Трое из задержанных оказались ранее судимы. В результате досмотра у подозреваемых обнаружены и изъяты радиостанции, мобильные телефоны, устройства для подавления GPS-сигнала, устройство для запуска двигателя автомобилей, набор инструментов. Также изъяты похищенная иномарка и автомобиль, который использовали злоумышленники», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время установлена причастность задержанных к совершению трех аналогичных деяний на территории г. Москвы, сообщает УМВД России по Тверской области

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Метки: автоугоны автоугонщики умвд
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