За счёт сокращения сроков ремонта блока №4 КАЭС будет выработано дополнительно 130,7 млн кВтч электроэнергии

16 августа энергоблок № 4 Калининской АЭС включен в сеть на 5 суток раньше намеченного срока после завершения планового капитального ремонта. Дополнительная выработка электроэнергии за счёт оптимизации сроков ремонта блока №4 составит порядка 130,7 млн кВтч.

Сокращение сроков стало возможным благодаря внедрению на АЭС производственной системы «Росатом». Она предполагает рациональную организацию работ, строгую систему планирования, устранение непроизводственных потерь, применение лучших практик отечественного и зарубежного опыта.

В ходе ремонтной кампании была произведена перегрузка ядерного топлива, выполнен большой объем работ по эксплуатационному контролю металла корпуса реактора, проведен капитальный ремонт электродвигателей и насосов двух главных циркуляционных насосов (ГЦН), парогенераторов. В турбинном отделении выполнена модернизация системы регулирования турбоагрегата; проведен капремонт цилиндров низкого давления (ЦНД-1,2,), генератора и блочного трансформатора фазы «А».

Впервые за время эксплуатации энергоблока №4 в рамках ремонтной кампании была произведена выгрузка из бассейна выдержки отработавших тепловыделяющих сборок. С площадки Калининской АЭС они будут отправлены на завод для переработки.

В ремонтной кампании на энергоблоке было задействовано более 1700 специалистов – это ремонтный и инженерно-технический персонал атомной станции и персонал подрядных организаций. Особое внимание в период ремонта было уделено вопросам охраны труда и культуры безопасности. В течение года ремонты пройдут также на энергоблоках №1 и №2.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС.