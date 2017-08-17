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Тверичан приглашают на бесплатный мастер-класс по бальным танцам

Тверичан приглашают на бесплатный мастер-класс по бальным танцам - ТИА
17 Августа 2017 10:13
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Общественное движение «Спарта» и Бальное движение «Империя» приглашают жителей Твери на бесплатный мастер-класс по танцам на балах, который состоится 17 августа, в 18:30 на площади у  ДК «Синтетик» (пос.Химинстиут).

Проведет мастер-класс по бальным танцам профессиональный танцмейстер Сергей Болдарев:

- Обучался у руководителя Международного танцевального сообщества Societa di Danza Фабио Моллика (Италия), а также у тренеров из Англии, США, России.

- Организатор и распорядитель балов для Фонда Социального Развития «Надежда» (Санкт-Петербург, Владимирский Дворец), Всероссийского Детского Центра «Смена» (г. Анапа), Министерства образования и науки, Министерства культуры Самарской области и других организаций.

- Распорядитель I Общественного Благотворительного бала в Твери, Новогоднего Бала-Маскарада и др.событий тверского бального сообщества.

Организаторы уверяют, что даже те, кто не пробовал себя ни разу в танце, на занятии будут чувствовать себя достаточно легко и сумеют освоить танцевальные движения под руководством профессионала своего дела.

Для детей на занятии будет организован детский уголок, где с ними проведет игры педагог.

Кроме того, на мастер-классе будет организована профессиональная фото- и видеосъемка с квадрокоптера. Фотоотчет с мероприятия можно будет найти в группе в социальных сетях: https://vk.com/sparta.tver

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Метки: бальные танцы мастер-класс по танцам
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