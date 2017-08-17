В Тверской области насчитывается более 25 000 пчелосемей

В Сандовском районе Тверской области в рамках фестиваля «Сандово – медовый спас русской провинции» состоялся Пятый областной слет пчеловодов. В мероприятии приняли участие представители местной администрации и правительства региона, а также председатель ассоциации пчеловодов Тверской области Александр Щепак, фермеры и пасечники, имеющие личные подсобные хозяйства. Были гости даже из соседних регионов, занимающиеся производством, реализацией меда и продукции пчеловодства.

Пчеловодство — отрасль сельского хозяйства, которая занимается не только разведением пчёл для получения мёда, но также пчелиного воска и других продуктов, для опыления некоторых сельскохозяйственных культур.

В Тверской области пчеловодство повсеместно распространено, пчеловодами являются в основном владельцы личных подсобных хозяйств, количество пчелосемей в которых составляет 97,6 % от общего количества в регионе.

Основные породы пчел, разводимые в Тверской области, – среднерусская, карпатская, карника, кавказская. По итогам 2016 года количество пчелосемей в Тверской области составило более 25 тысяч.

Мед и продукция пчеловодства реализуется на рынках и ярмарочных площадках города Твери и Тверской области, в нестационарных торговых объектах, а также пользуется спросом у гостей и туристов тверского региона.

В рамках слета состоялась медовая ярмарка и дегустационный конкурс «Лучший мед сезона 2017» с определением конкурсным жюри победителей по номинациям: лучший светлый мед, лучший темный мед, оригинальный мед, лучший сотовый мед и приз зрительских симпатий.

Участники мероприятия обсудили итоги текущего пчеловодного сезона, перспективы развития медового рынка и общие тенденции развития пчеловодства в России. В завершение Пятого областного слета пчеловодов победители и участники конкурса «Лучший мед сезона 2017» были награждены грамотами и дипломами.