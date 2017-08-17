В Жарковском районе незаконные свалки растут, как грибы

В деревне Озеры Жарковского района Тверской области вдоль кладбища была несанкционированная свалка мусора, куда люди стаскивали старые венки, искусственные цветы, пластиковые бутылки и прочие отходы.

В Новоселковском сельском поселении в д. Дубоцкое Жарковского района Тверской области на перекрестке ул. Центральной и ул. Молодежной также была устроена незаконная свалка отходов производства и мусора, состоящая из досок, пластиковых бутылок и иных твердых бытовых отходов.

Обязанность по ликвидации несанкционированных свалок, образующихся на территориях сельских поселений, возложены на администрации муниципальных образований.

В целях устранения выявленных нарушений прокурор района в суд направил 2 исковых заявления об обязании администрации указанных муниципальных образований ликвидировать несанкционированные свалки.Жарковским районным судом исковые заявления прокурора рассмотрены и удовлетворены в полном объеме.

Решения суда исполнены, свалки ликвидированы.