17 августа Тверь отметила «утро дисциплинированных водителей»

С 15 по 17 августа в Тверской области проходит профилактическое мероприятие «Пешеход»: инспекторы ГИБДД ловят водителей, которые не пропускают пешеходов на "зебре", и собственно пешеходов, которые перебегают дорогу где попало. 17 августа съемочная группа ТИА приняла участие в этой акции.

Мы вместе с сотрудниками ГИБДД следили за соблюдением правил дорожного движения на проспекте Ленина, у дома 35 и на проспекте Победы, 14.

Итак, сегодня на этих улицах выстроились два патрульных автомобиля, 4 сотрудника ГИБДД в форме (2 сотрудника ДПС и два сотрудника пресс-службы), оператор ТИА с камерой и сотрудник ГИБДД не в форме, но тоже с камерой. При виде такой армии контролирующих, желающих нарушать не было.

Порой, и вовсе были курьезные ситуации, когда водители намертво вставали перед "зеброй" и смотрели по сторонам: не крадется ли где притаившийся пешеход, и только убедившись, что "диверсантов" нет, потихонечку проезжали мимо собравшихся инспекторов. Бдительность на дороге была на все 100%. В общем, утро сегодня било все рекорды по дисциплине у водителей.

Водитель авто, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам. За нарушение этого требования ПДД – штраф 1500 рублей. Пешеходам, которые переходят дорогу в неположенном месте, грозит штраф в 500 рублей.

Можно было бы считать мероприятие курьезным, если бы не жестокая статистика: с начала года в Тверской области на пешеходов, переходящих дорогу по пешеходным переходам, был совершено 92 наезда, погибли 6 человек, 93 были травмированы.