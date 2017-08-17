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17 августа Тверь отметила «утро дисциплинированных водителей»

17 августа Тверь отметила «утро дисциплинированных водителей» - ТИА
17 Августа 2017 09:44
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Фоторепортаж
Видео

С 15 по 17 августа в Тверской области проходит профилактическое мероприятие «Пешеход»: инспекторы ГИБДД ловят водителей, которые не пропускают пешеходов на "зебре", и собственно пешеходов, которые перебегают дорогу где попало. 17 августа съемочная группа ТИА приняла участие в этой акции.

Мы вместе с сотрудниками ГИБДД следили за соблюдением правил дорожного движения на проспекте Ленина, у дома 35 и на проспекте Победы, 14.

Итак, сегодня на этих улицах выстроились два патрульных автомобиля, 4 сотрудника ГИБДД в форме (2 сотрудника ДПС и два сотрудника пресс-службы), оператор ТИА с камерой и сотрудник ГИБДД не в форме, но тоже с камерой. При виде такой армии контролирующих, желающих нарушать не было.

Порой, и вовсе были курьезные ситуации, когда водители намертво вставали перед "зеброй" и смотрели по сторонам: не крадется ли где притаившийся пешеход, и только убедившись, что "диверсантов" нет, потихонечку проезжали мимо собравшихся инспекторов. Бдительность на дороге была на все 100%. В общем, утро сегодня било все рекорды по дисциплине у водителей.

Водитель авто, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам. За нарушение этого требования ПДД – штраф 1500 рублей. Пешеходам, которые переходят дорогу в неположенном месте, грозит штраф в 500 рублей.

Можно было бы считать мероприятие курьезным, если бы не жестокая статистика: с начала года в Тверской области на пешеходов, переходящих дорогу по пешеходным переходам, был совершено 92 наезда, погибли 6 человек, 93 были травмированы.

Видео по теме

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Метки: мероприятие пешеход дисциплинированные водители пешеходы угибдд по тверской области операция пешеход дтп с пешеходами
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Комментарии (6)

  • TVERSKOY_SK 
    Ждем акцию против велосусликов, которые ездят по тротуарам.
    17.08.2017 09:49
    2 | 1

    • Ин окентий 
      В настоящее время движение велосипедистов возможно в том числе и по тротуарам и обочинам. При этом правила предъявляют дополнительные требования:

24.6. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для движения пешеходов.
      17.08.2017 09:58
      0 | 1

    • -RG-69- 
      Меня например больше напрягают велосипедисты на проезжей части. Лучше пусть ездят по тротуарам, конечно не создавая помех пешеходам.
      17.08.2017 10:02
      2 | 2

  • hell 
    А тетушку наказали, которая посреди дороги уверенно покинула пешеходный переход? (см. с 20 секунды)
    17.08.2017 10:06
    0 | 2

    • Uylo_Yobannen 
      Естественно. Первым же предупредительным выстрелом был убит нарушитель, переходивший проезжую часть вне пешеходного перехода.
      17.08.2017 10:13
      0 | 2

  • jazz-y 
    Странная у нас трактовка слова «профилактика»...
    17.08.2017 10:24
    0 | 0
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