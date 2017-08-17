Администрация Максатихинского района некоторые обращения граждан игнорирует

Прокуратура Максатихинского района по заявлению местного жителя проверила, как администрация района реагирует на обращения граждан. Так, в администрацию Максатихинского района поступило заявление с требованием спилить сухую сосну с прогнившим низом ствола по ул. Железнодорожная, у дома № 6; убрать во дворе налоговой инспекции арматуру, торчащую из бетонной плиты тротуарной дорожки; очистить край обрыва и его склон от мусора в деревне Фабрика, за домом № 48; ликвидировать сток канализационных вод по ул. Зеленой, от дома № 10.

Инспектор Управления по территориальному развитию администрации Максатихинского района подготовила и направила ответ на вышеуказанное обращение, в котором не в полном объеме разрешены поставленные в заявлении вопросы, не указаны причины, почему проблемы не были решены. Кроме того в ответе указывается, что ряд работ будут включены в техническое задание муниципального контракта на 2017-2018 годы.

По результатам проверки, прокурор района в отношении должностного лица возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Постановлением мирового судьи судебного участка Максатихинского района чиновника оштрафовали на 5 000 руб.