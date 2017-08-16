Жителей Тверской области приглашают помочь в подготовке детей Донбасса к учебному году

В преддверии нового учебного года благотворительный фонд «Достоинство» проводит очередную акцию по оказанию адресной социальной помощи детям Луганской и Донецкой областей Украины. Принять участие в ней приглашают и Верхневолжье.

Руководство организации поблагодарило жителей региона и губернатора Игоря Руденю за поддержку в сборе гуманитарной помощи детям Донбасса в прошлом и текущем году.

- Фонд «Достоинство» благодарит Вас за участие в акции «Разделим боль детских сердец». Вместе мы сможем не только поддержать детей, но и подарить им веру в добро, укрепить надежду на светлое будущее, - говорится в письме на имя Игоря Рудени.

Подробности об акции к 1 сентября можно узнать по телефону «горячей линии»: 8(800)25-034-25 и на сайте фонд-достоинство.рф, сообщает правительство Тверской области