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Жителей Тверской области приглашают помочь в подготовке детей Донбасса к учебному году

16 Августа 2017 21:10
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В преддверии нового учебного года благотворительный фонд «Достоинство» проводит очередную акцию по оказанию адресной социальной помощи детям Луганской и Донецкой областей Украины. Принять участие в ней приглашают и Верхневолжье.

Руководство организации поблагодарило жителей региона и губернатора Игоря Руденю за поддержку в сборе гуманитарной помощи детям Донбасса в прошлом и текущем году.

- Фонд «Достоинство» благодарит Вас за участие в акции «Разделим боль детских сердец». Вместе мы сможем не только поддержать детей, но и подарить им веру в добро, укрепить надежду на светлое будущее, - говорится в письме на имя Игоря Рудени.

Подробности об акции к 1 сентября можно узнать по телефону «горячей линии»: 8(800)25-034-25 и на сайте фонд-достоинство.рф, сообщает правительство Тверской области

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Метки: донецк учебный год
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Комментарии (2)

  • hell 
    Блин, мне бы кто помог дите к школе собрать, я бы не отказалась...(((
    16.08.2017 22:30
    0 | 0
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