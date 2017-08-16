Правительство области: в регионе стало больше вакансий и меньше безработных

С 2 по 8 августа 2017 года через областную службу занятости населения получили работу 621 человек. Всего в центры занятости региона за этот период обратились 655 граждан.

Уровень регистрируемой безработицы в Тверской области за неделю не изменился и составил 0,9%. При этом зафиксировано снижение показателя в 11 муниципальных образованиях: Андреапольском, Весьегонском, Жарковском, Кесовогорском, Кувшиновском, Лесном, Максатихинском, Пеновском, Селижаровском, Фировском районах и ЗАТО «Озерный».

Заявленная от работодателей региона потребность в работниках составляет 13,5 тыс. вакансий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это больше на 11%. Коэффициент напряженности на рынке труда снизился с 0,8 до 0,6.

В настоящее время в органах службы занятости региона зарегистрировано 6,4 тысячи безработных. В целом численность безработных в Тверской области, по сравнению с аналогичной датой прошлого года, уменьшилась практически на 20%. Всего с начала 2017 года при поддержке областной службы занятости трудоустроены более 17,2 тысячи человек, сообщает правительство Тверской области