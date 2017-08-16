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Правительство области: в регионе стало больше вакансий и меньше безработных

16 Августа 2017 19:44
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С 2 по 8 августа 2017 года через областную службу занятости населения получили работу 621 человек. Всего в центры занятости региона за этот период обратились 655 граждан.

Уровень регистрируемой безработицы в Тверской области за неделю не изменился и составил 0,9%. При этом зафиксировано снижение показателя в 11 муниципальных образованиях: Андреапольском, Весьегонском, Жарковском, Кесовогорском, Кувшиновском, Лесном, Максатихинском, Пеновском, Селижаровском, Фировском районах и ЗАТО «Озерный».

Заявленная от работодателей региона потребность в работниках составляет 13,5 тыс. вакансий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это больше на 11%. Коэффициент напряженности на рынке труда снизился с 0,8 до 0,6.

В настоящее время в органах службы занятости региона зарегистрировано 6,4 тысячи безработных. В целом численность безработных в Тверской области, по сравнению с аналогичной датой прошлого года, уменьшилась практически на 20%. Всего с начала 2017 года при поддержке областной службы занятости трудоустроены более 17,2 тысячи человек, сообщает правительство Тверской области

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Метки: безработица тверская область
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Комментарии (6)

  • Uylo_Yobannen 
    К правительству лететь - гравицапу надо иметь. Правительство на другой планете живёт, родной...
    16.08.2017 19:47
    0 | 7

  • Dobry кrtek 
    Кто может, тот просто сваливает в другие места, потому и безработных в ТО стало меньше, а вакансий, которые на .ер не сдались-больше.
    16.08.2017 20:11
    0 | 4

  • AlexR69 
    Сколько из 13.5 тыс. фейковых вакансий, когда работодателю государственные органы дают указание - вы должны разместить пару вакансий, иначе...
И приходится работодателю размещать вакансию специалиста с з/п 20 тыс.рублей, высшим образованием, опытом работы 10 лет и вахтовым методом работы в районах Северного полюса, чтобы государству статистику не портить.
    16.08.2017 20:16
    0 | 4

  • romich 
    Тотальное  вранье,  показушность, трусливость и глупость чиновников будут иметь закономерный исход.
    16.08.2017 20:45
    0 | 3

  • MarIvanna 
    "Статистика – самая точная из всех лженаук"
О. Б.
    16.08.2017 20:54
    0 | 3

  • MikeH 
    Смешная новость.
    16.08.2017 21:19
    0 | 2
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