В Тверском горсаду появится Дерево дружбы

Участники XX фестиваля региональных телерадиокомпаний ЦФО «Территория хороших новостей», который пройдет 18 и 19 августа 2017 года, создадут Дерево дружбы. Артобъект появится в городском саду Твери.

В юбилейном фестивале «Территория хороших новостей» примут участие около 150 представителей 29 телерадиокомпаний из 11 регионов ЦФО, а также из Самарской области. Почетными гостями станут губернатор Тверской области Игорь Руденя и полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов.

Создание Дерева дружбы телерадиокомпаний ЦФО – традиционное «доброе дело», которое ежегодно является неотъемлемой частью журналистского форума.

Ключевой темой фестиваля в 2017 году станет роль гражданской активности в социально-экономическом развитии регионов. Этому вопросу будет посвящена дискуссионная площадка «ТХН».

Также на фестивале подведут итоги творческого конкурса теле- и радиопрограмм. В этом году на конкурс представлено 65 работ. Будут объявлены победители в номинациях «Программа «Новости», «Лучший тележурналист», «Лучший ведущий телевизионной программы», «Лучшая радиопрограмма «Новости».

Кроме того, на «Территории хороших новостей» вручат специальный приз губернатора Тверской области и специальный приз Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО.

18 августа на площадке фестиваля в Твери состоятся обучающие семинары и мастер-классы на темы: «Телеоператор в современных СМИ», «Интерактивные передачи – новый запрос общества», «Современные требования к ведущим информационных программ». Их проведут тележурналисты центральных теле- и радиоканалов РФ, а также преподаватели Тверского государственного университета.

19 августа запланировано посещение участниками «ТХН» фестиваля карельского пирога «Калитка», который пройдет в Лихославльском районе Тверской области.

Фестиваль региональных телерадиокомпаний «Территория хороших новостей» проходит в Тверской области с 1998 года. Его учредителями выступают региональное Правительство, аппарат Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, Международная Академия телевидения и радио, Ассоциация телерадиокомпаний Тверской области «Говорит и показывает Верхневолжье», сообщает правительство Тверской области