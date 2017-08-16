tvernews.ru
16 августа Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверском горсаду появится Дерево дружбы

16 Августа 2017 18:47
Автор:

Участники XX фестиваля региональных телерадиокомпаний ЦФО «Территория хороших новостей», который пройдет 18 и 19 августа 2017 года, создадут Дерево дружбы. Артобъект появится в городском саду Твери.

В юбилейном фестивале «Территория хороших новостей» примут участие около 150 представителей 29 телерадиокомпаний из 11 регионов ЦФО, а также из Самарской области. Почетными гостями станут губернатор Тверской области Игорь Руденя и полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов.

Создание Дерева дружбы телерадиокомпаний ЦФО – традиционное «доброе дело», которое ежегодно является неотъемлемой частью журналистского форума.

Ключевой темой фестиваля в 2017 году станет роль гражданской активности в социально-экономическом развитии регионов. Этому вопросу будет посвящена дискуссионная площадка «ТХН».

Также на фестивале подведут итоги творческого конкурса теле- и радиопрограмм. В этом году на конкурс представлено 65 работ. Будут объявлены победители в номинациях «Программа «Новости», «Лучший тележурналист», «Лучший ведущий телевизионной программы», «Лучшая радиопрограмма «Новости».

Кроме того, на «Территории хороших новостей» вручат специальный приз губернатора Тверской области и специальный приз Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО.

18 августа на площадке фестиваля в Твери состоятся обучающие семинары и мастер-классы на темы: «Телеоператор в современных СМИ», «Интерактивные передачи – новый запрос общества», «Современные требования к ведущим информационных программ». Их проведут тележурналисты центральных теле- и радиоканалов РФ, а также преподаватели Тверского государственного университета.

19 августа запланировано посещение участниками «ТХН» фестиваля карельского пирога «Калитка», который пройдет в Лихославльском районе Тверской области.

Фестиваль региональных телерадиокомпаний «Территория хороших новостей» проходит в Тверской области с 1998 года. Его учредителями выступают региональное Правительство, аппарат Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, Международная Академия телевидения и радио, Ассоциация телерадиокомпаний Тверской области «Говорит и показывает Верхневолжье», сообщает правительство Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: тверской горсад Дерево дружбы xx фестиваль региональных телерадиокомпаний ЦФО «Территория хороших новостей»
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери сняли клип о разрушенном Речном вокзале

2017-08-13 14:42
182

Дарья Клишина завоевала серебряную медаль Чемпионата мира по лёгкой атлетике

2017-08-12 14:38
54

Тверской предприниматель рассказал, как арендовал помещения в ТЦ «Тандем» и остался без мебели, бизнеса и денег

2017-08-15 12:34
51

Игорь Руденя: Речной вокзал будет восстановлен в историческом виде

2017-08-15 15:03
50

Теперь мы можем проверить алкоголь на "палёность" с помощью гаджетов

2017-08-16 09:37
48

Золотое серебро

2017-08-12 09:03
47

Про работу Мясной лавки гипермаркета

2017-08-16 09:12
45

В Тверской области во время коллективной охоты мужчина застрелил напарника

2017-08-11 13:23
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100