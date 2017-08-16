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В Твери продолжается благоустройство дворовых территорий

В Твери продолжается благоустройство дворовых территорий - ТИА
16 Августа 2017 18:13
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Фоторепортаж

В этом году в Твери будет благоустроено более 150 дворовых территорий. Это самая масштабная ремонтная кампания за последние несколько лет.

Дворовые территории благоустраиваются сразу по нескольким программам. Проводится плановый ремонт за счёт средств Дорожного фонда Тверской области, реализуются региональная Программа поддержки местных инициатив и федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». Напомним, в этом году Тверь стала одним из городов-участников этого масштабного проекта благодаря поддержке Губернатора региона Игоря Рудени и софинансированию из бюджета Тверской области.

В Московском районе Твери работы начались наиболее оперативно. Сейчас значитель-ная часть объектов уже находится на финальном этапе.

- Чем больше проектов реализуется, тем больше появляется желающих также участво-вать в программах по благоустройству, потому что люди видят результат работы, - заметила глава администрации Московского района Людмила Хоменко. - Мы, как и другие районные администрации, уже принимаем заявки на следующий год и готовы оказать всю консультаци-онную помощь жителям.

В числе прочих в этом году в Московском районе ремонтируется двор дома №85 на ули-це Склизкова. В ближайшее время здесь будет приведена в порядок дорога и обустроены парковочные карманы. Ход работ контролируют как сами жители, так и представители общественных организаций.

- В Общественную палату обращаются люди с вопросами по участию в программах по благоустройству, – рассказал член Общественной палаты Твери Вячеслав Цаголов. – Интерес у жителей очень большой, потому что многие понимают, что дворы возле домов, построенных полвека назад, не отвечают современным требованиям комфорта жизни.

Всего в этом году будет благоустроенно более 150 дворовых территорий – это самая масштабная ремонтная кампания за последние годы,  Управление информации администрации города Твери

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Метки: благоустройство дворовых территорий тверь
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Комментарии (1)

  • AnlimiT 
    Чудеса! Тендер по ремонту Центрального района на 30,5 млн будет делать ООО "Пожгруп" Московская обл., которая занимается охранными услугами и обеспечением безопасности (они же сейчас за 58 млн делают Заволжский район). Порядка 25-ти дворов, получается по 1,22 млн на двор. Изначально в том году, например, Коробкова 10 и 11 корп.2 должны выделить были 11 млн. (тендер так и остался в планах) Качество ремонта думаю будет соответствующее. Про обустройство парковок, можно забыть. Видимо губернатор дал указание на количество дворов, а не на качество.
    16.08.2017 21:31
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