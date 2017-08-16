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28 августа на трассе М-10 ограничат движение в Вышнем Волочке

16 Августа 2017 17:45
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В Тверской области 28 августа будут действовать ограничения движения транспорта на участке федеральной трассы М-10 «Россия» в городе Вышний Волочек. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Россия».

28 августа в период с 10:00 до 17:00 на 295-м км трассы М-10 «Россия» (Москва - Санкт-Петербург) в Вышнем Волочке будет действовать реверсивная схема проезда, то есть - поочередный пропуск автотранспорта по одной полосе дороги. На этом участке в указанный день будут ремонтировать покрытие на железнодорожном переезде.

 

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Метки: ограничение движения на м-10 реверсивное движение на трассе
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