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Житель Твери выиграл в лотерею почти 10.5 миллионов рублей

16 Августа 2017 16:00
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Для одного из жителей Твери вчерашний день стал настоящим праздником. Приняв участие в 7102-м тираже «Гослото «5 из 36», неизвестный счастливчик выиграл более десяти миллионов рублей (точная сумма выигрыша — 10 444 600 рублей).             

Стоимость билета — 80 рублей, счастливой оказалась числовая комбинация: 10, 05, 06, 13, 08 .

Согласно статистике государственных лотерей, с начала 2017 года лотерейными миллионерами в Тверской области стали 6 человек.

Крупнейшим выигрышем в нашем регионе по-прежнему остается суперприз 5000-го тиража «Гослото «5 из 36» в размере 21 905 160 рублей, который состоялся 6 июля 2016 года.

Организаторы лотереи ждут победителя для оформления выигрыша.

 

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Метки: выигрыш в лотерею лотерея миллионный выигрыш удача
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Комментарии (3)

  • bae99 
    ФНС ждет его....
    16.08.2017 16:07
    1 | 5

  • antiER 
    Реклама лотереи пошла....
    16.08.2017 16:11
    0 | 5

  • pwnw1et9nzvq 
    Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://eta.pe/SlimOn
    16.08.2017 16:36
    0 | 0
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