Житель Твери выиграл в лотерею почти 10.5 миллионов рублей

Для одного из жителей Твери вчерашний день стал настоящим праздником. Приняв участие в 7102-м тираже «Гослото «5 из 36», неизвестный счастливчик выиграл более десяти миллионов рублей (точная сумма выигрыша — 10 444 600 рублей).

Стоимость билета — 80 рублей, счастливой оказалась числовая комбинация: 10, 05, 06, 13, 08 .

Согласно статистике государственных лотерей, с начала 2017 года лотерейными миллионерами в Тверской области стали 6 человек.

Крупнейшим выигрышем в нашем регионе по-прежнему остается суперприз 5000-го тиража «Гослото «5 из 36» в размере 21 905 160 рублей, который состоялся 6 июля 2016 года.

Организаторы лотереи ждут победителя для оформления выигрыша.