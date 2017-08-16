Житель Твери выиграл в лотерею почти 10.5 миллионов рублей

Для одного из жителей Твери вчерашний день стал настоящим праздником. Приняв участие в 7102-м тираже «Гослото «5 из 36», неизвестный счастливчик выиграл более десяти миллионов рублей (точная сумма выигрыша — 10 444 600 рублей).
Стоимость билета — 80 рублей, счастливой оказалась числовая комбинация: 10, 05, 06, 13, 08 .
Согласно статистике государственных лотерей, с начала 2017 года лотерейными миллионерами в Тверской области стали 6 человек.
Крупнейшим выигрышем в нашем регионе по-прежнему остается суперприз 5000-го тиража «Гослото «5 из 36» в размере 21 905 160 рублей, который состоялся 6 июля 2016 года.
Организаторы лотереи ждут победителя для оформления выигрыша.
Комментарии (3)
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16.08.2017 16:36
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