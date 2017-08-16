В Бежецком районе в реке Вирица гибнет рыба

Жители города Бежецка и Бежецкого района активно обсуждают в соцсетях экологическое бедствие: в речке Вирица, около станции Викторово, идёт замор рыбы. Сама вода в реке выглядит очень грязной, мутной, неестественно грязно-коричневого цвета. Среди мнений о загрязнении звучат версии от безобидной глины, размытой дождями, и жары до отравления отходами промышленного производства.
Тем временем Бежецкий межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Фото из группы Бежецк
Комментарии (2)
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abeltv
16.08.2017 16:47
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domash
16.08.2017 16:49
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