В Бежецке в ДТП попал полицейский УАЗик

15 августа, около 14 часов на улице Кашинской города Бежецка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля: столкнулись автомобили ГАЗ и УАЗ. ГАЗ 53, перевозивший отходы от пиломатериалов, двигался из центра по улице Кашинской и стал совершать левый поворот на переулок Коммунальный. В это же время в попутном направлении двигался полицейский автомобиль УАЗ-буханка, который врезался в левый борт грузовика.

Кто кого не пропустил, следует выяснить сотрудникам ГИБДД. В момент аварии водитель грузовика был трезв, сообщает vdvbezheck.ru